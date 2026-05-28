Caserta ha le auto più giovani della Campania | età media inferiore anche alla media italiana

A Caserta, le auto hanno un'età media inferiore rispetto alle altre province della Campania e anche alla media nazionale. Lo studio di Facile rivela che questa provincia possiede il parco auto più “giovane” della regione. I dati indicano che i veicoli circolanti a Caserta sono più recenti rispetto a quelli di altre aree, con un’età media inferiore rispetto alla media italiana. La ricerca si basa sui dati del settore automobilistico e del registro veicoli.

È la provincia di Caserta quella con le auto più “giovani” della Campania. A certificarlo è uno studio realizzato da Facile.it su oltre un milione di preventivi Rc Auto raccolti nell’ultimo anno, che fotografa l’età media dei veicoli in circolazione sul territorio regionale e nazionale.Secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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