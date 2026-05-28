Casablanca il mistero della ragazza senza nome | l’indagine di Al Kindi
Una ragazza senza nome è stata trovata sulla spiaggia di Casablanca, e l’indagine condotta da Al Kindi si concentra sull’identità della vittima. La polizia ha analizzato un oggetto ritrovato con lei, una penna d’uccello, che potrebbe essere collegata al caso. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali sospetti o movimenti della vittima prima del ritrovamento. La ricerca continua per identificare la ragazza e chiarire le circostanze del suo decesso.
? Punti chiave Chi nasconde l'identità della ragazza trovata sulla spiaggia di Casablanca?. Come può una singola penna d'uccello rivelare l'assassino?. Perché il volo di un cormorano indica la direzione del colpevole?. Quali segreti nasconde la città dietro la sua facciata moderna?.? In Breve Al Kindi collaborerà con un'esperta di ornitologia per analizzare una penna rinvenuta.. L'indagine si sposta tra la zona Thalasso e una spiaggia di Casablanca.. Il ritrovamento avviene vicino a un lampione dove si posa un cormorano.. Il romanzo La dormiente è pubblicato dalle Edizioni del Drago di San Giorgio.. L’ispettore Al Kindi affronta un caso oscuro a Casablanca nel primo romanzo di Sergio Gomez-Castro, intitolato La dormiente, pubblicato dalle Edizioni del Drago di San Giorgio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Moroccan Girl Remembered Genghis Khan | Ancient Details Verified | Before This Life
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