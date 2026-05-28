Casablanca il mistero della ragazza senza nome | l’indagine di Al Kindi

Notizia in breve

Una ragazza senza nome è stata trovata sulla spiaggia di Casablanca, e l’indagine condotta da Al Kindi si concentra sull’identità della vittima. La polizia ha analizzato un oggetto ritrovato con lei, una penna d’uccello, che potrebbe essere collegata al caso. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali sospetti o movimenti della vittima prima del ritrovamento. La ricerca continua per identificare la ragazza e chiarire le circostanze del suo decesso.