Il mistero della mummia senza nome | un oggetto nascosto riapre il caso dopo 2mila anni

Un antico reperto, una mummia senza nome, riapre le indagini dopo più di duemila anni. Scoperta di recente, l'oggetto è stato sottoposto a nuovi esami che hanno portato alla luce dettagli inediti. La mummia è stata trovata in un sito archeologico, ma finora nessuna identità è stata attribuita al suo proprietario. Le autorità stanno valutando i risultati delle analisi per approfondire il caso.

Roma, 14 aprile 2026 – Un mistero rimasto sepolto per oltre due millenni torna oggi sotto i riflettori. A Breslavia, in Polonia, un’équipe di ricercatori ha riaperto il caso di una mummia egizia infantile conservata da oltre un secolo, ma priva di identità. I documenti che avrebbero potuto chiarirne l’origine andarono distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, lasciando dietro di sé solo interrogativi. Scopriamo di più. La tecnologia entra nella tomba. Solo nel 2023 gli studiosi dell’Università di Wroc?aw, guidati dalla storica Agata Kubala, hanno avviato un’analisi completa del reperto. Grazie a TAC e raggi X, è stato possibile ricostruire immagini tridimensionali dettagliate senza intaccare i fragili resti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mistero della mummia senza nome: un oggetto nascosto riapre il caso dopo 2mila anni Leggi anche: Alcamo Marina, 50 anni dopo: Lucio Luca riapre il caso, tra depistaggi e verità negate Rai, scoppia il caso: il conduttore resta senza contratto dopo 37 anniLa Rai continua a far discutere, stretta tra critiche interne e scelte strategiche che sembrano indebolire proprio quei volti capaci di garantire...