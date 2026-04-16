Si è spento il sorriso di Federica la ragazza con la malattia senza nome
Federica, la giovane affetta da una malattia sconosciuta, è deceduta. La notizia ha provocato dolore tra i familiari e tra il personale sanitario dell’ospedale di Monza, che l’aveva assistita durante il ricovero. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, suscitando reazioni di tristezza tra coloro che l’avevano conosciuta e curata. La famiglia, i medici e gli operatori sanitari si sono riuniti in un momento di commemorazione.
Il sorriso di Federica si è spento. Per sempre. Tra la disperazione e le lacrime dei familiari, ma anche dei medici, degli infermieri, degli oss e di chi, in quelle stanze dell’ospedale San Gerardo di Monza, l’aveva conosciuta, seguita, curata. Tentando il miracolo. Perché per Federica, 22 anni.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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