Si è spento il sorriso di Federica la ragazza con la malattia senza nome

Federica, la giovane affetta da una malattia sconosciuta, è deceduta. La notizia ha provocato dolore tra i familiari e tra il personale sanitario dell’ospedale di Monza, che l’aveva assistita durante il ricovero. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, suscitando reazioni di tristezza tra coloro che l’avevano conosciuta e curata. La famiglia, i medici e gli operatori sanitari si sono riuniti in un momento di commemorazione.