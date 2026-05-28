Casa Sollievo La Salandra | Papa Leone decisione lungimirante
Casa Sollievo e La Salandra hanno commentato positivamente una decisione di Papa Leone, definendola lungimirante e utile a tutelare un’eccellenza. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante del settore, che ha sottolineato come questa scelta possa contribuire a preservare un patrimonio importante. Nessun dettaglio aggiuntivo o motivazioni sono state fornite. La comunicazione si limita a evidenziare il giudizio favorevole espresso sulla decisione.
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