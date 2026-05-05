Casa Sollievo celebra i suoi 70 anni Parolin | Papa Leone ha a cuore la situazione dell’ospedale
Stamattina, a San Giovanni Rotondo, si è tenuta la cerimonia per i 70 anni di attività di Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale fondato su iniziativa di Padre Pio. Alla celebrazione ha partecipato il Segretario di Stato Vaticano, Monsignor Pietro Parolin, che ha visitato la struttura e ascoltato le testimonianze sul suo sviluppo nel corso degli anni. L’evento ha ricordato il ruolo dell’ospedale nel territorio e il suo legame con la figura di Padre Pio.
Questa mattina San Giovanni Rotondo ha accolto il Segretario di Stato Vaticano, Monsignor Pietro Parolin, in occasione del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fortemente voluto e realizzato grazie all’opera e alla visione di Padre Pio. Un momento carico di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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