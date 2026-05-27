Papa Leone XIV nomina la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
Il Papa ha nominato una Commissione di indirizzo e vigilanza per la Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”. La nomina è stata comunicata tramite un chirografo, che stabilisce i compiti di supervisione e guida dell’ente. La fondazione, dedicata a san Pio da Pietrelcina, è ora sotto la supervisione della nuova commissione, incaricata di monitorarne le attività e l’operato. La decisione è stata ufficializzata dal Pontefice.
Con un chirografo il Sommo Pontefice Leone XIV ha istituito la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap. "Nomino Presidente della Commissione il dott. Maximino Caballero Ledo, Coordinatore della Commissione il dott. Fabio Gasperini e membri della stessa S.E. Mons. Paolo Rudelli, S.E. Mons. Giordano Piccinotti, S.E. Mons. Giorgio Ferretti e nomino nel Comitato Tecnico il dott. Benjamín Estévez de Cominges, il dott. Gino Gumirato, l’Avv. Alessandro Ela Oyana". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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