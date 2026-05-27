papa leone xiv nomina la commissione di indirizzo e vigilanza sulla fondazione casa sollievo della sofferenza

Notizia in breve

Il Papa ha nominato una Commissione di indirizzo e vigilanza per la Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”. La nomina è stata comunicata tramite un chirografo, che stabilisce i compiti di supervisione e guida dell’ente. La fondazione, dedicata a san Pio da Pietrelcina, è ora sotto la supervisione della nuova commissione, incaricata di monitorarne le attività e l’operato. La decisione è stata ufficializzata dal Pontefice.