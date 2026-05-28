Un buco nei conti di Casa Sollievo della Sofferenza si aggira tra i 250 e i 300 milioni di euro, secondo le stime interne. La scoperta ha generato tensioni con i sindacati, che richiedono chiarimenti e misure per affrontare la crisi finanziaria. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra i dipendenti e le autorità coinvolte, mentre si cercano soluzioni per contenere il danno economico.

Un buco nei conti che, secondo le stime circolate negli ambienti interni, oscillerebbe tra i 250 e i 300 milioni di euro. È questo il peso della crisi che travolge la Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo e ora commissariato direttamente dal Vaticano. Una decisione arrivata dopo settimane di tensioni interne, proteste sindacali e accuse pesantissime sulla gestione economica della struttura. A intervenire è stato Papa Leone XIV, che ha nominato una commissione guidata dallo spagnolo Maximino Caballero Ledo, il manager laico scelto da Papa Francesco per rimettere in ordine i conti della Santa Sede dopo anni di deficit. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa Sollievo della Sofferenza, esplode la voragine nei conti: tensione con i sindacati

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