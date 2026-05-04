Casa Sollievo della Sofferenza sindacati | dopo lo sciopero della fame oggi il corteo Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Nella città di San Giovanni Rotondo si è svolto oggi alle 18,30 un corteo organizzato dai sindacati per evidenziare la vertenza legata alla Casa Sollievo della Sofferenza. Nei giorni scorsi alcuni rappresentanti sindacali hanno partecipato a uno sciopero della fame. Domani è previsto un incontro con il segretario di Stato vaticano, che presiederà anche le celebrazioni per il settantesimo anniversario della struttura.

Sabato e ieri lo sciopero della fame di alcuni esponenti sindacali. Oggi alle 18,30 a San Giovanni Rotondo un corteo per sensibilizzare sulla vertenza della Casa Sollievo della Sofferenza. Domani pomeriggio il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, riceverà i sindacalisti che gli esporranno la situazione chiedendo un intervento risolutivo della difficile situazione dell’ospedale ecclesiastico. L'articolo Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario Notizie correlate Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della SofferenzaIl cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza Alle 9. Casa Sollievo “non si tocca”, primo segnale durante lo sciopero della fame: Parolin riceverà i sindacatiI sindacati di Casa Sollievo della Sofferenza non mollano e prosegue lo sciopero della fame partito il 2 maggio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vertenza Casa Sollievo, la crisi si aggrava: sindacati annunciano lo sciopero della fame a oltranza; San Giovanni Rotondo. Il card. Parolin celebra i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza; Casa Sollievo della Sofferenza, il sogno di Padre Pio nel libro di Campanella; San Giovanni Rotondo, San Pio ritorna nel suo Ospedale per l’anniversario della Casa Sollievo. Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le ...Sabato e ieri lo sciopero della fame di alcuni esponenti sindacali. Oggi alle 18,30 a San Giovanni Rotondo un corteo per sensibilizzare sulla vertenza della Casa Sollievo della Sofferenza. Domani pome ... noinotizie.it Home // Cronaca // Casa Sollievo della Sofferenza, i sindacati alzano il livello dello scontro: dal 2 maggio sciopero della fame, il 4 grande corteo cittadinoCasa Sollievo della Sofferenza, i sindacati alzano il livello dello scontro: dal 2 maggio sciopero della fame, il 4 grande corteo cittadino ... statoquotidiano.it Alcune storie non smettono mai di insegnare. Nel 70° anniversario della Casa Sollievo della Sofferenza, noi di #sangiovannirotondofree ricordiamo il valore di un’opera unica, voluta da Padre Pio e diventata nel tempo punto di riferimento per la cura e la solid - facebook.com facebook Non era solo un progetto, ma una chiamata da accogliere. Casa Sollievo è una storia di comunità che si unisce per prendersi cura dell’altro. x.com