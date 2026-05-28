Casa dei comuni il fronte anti FI-Frontini alle elezioni provinciali | Siamo il ' cantiere' per il futuro di Viterbo

Notizia in breve

Fratelli d’Italia, Lega, Lista Rocca e Noi Moderati hanno presentato la lista “La casa dei comuni” per le elezioni provinciali del 14 giugno, escludendo Forza Italia. In conferenza, i rappresentanti hanno definito il raggruppamento come un “cantiere” per il futuro di Viterbo. La lista si propone come punto di partenza per le prossime elezioni comunali.