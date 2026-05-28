Casa dei comuni il fronte anti FI-Frontini alle elezioni provinciali | Siamo il ' cantiere' per il futuro di Viterbo
Fratelli d’Italia, Lega, Lista Rocca e Noi Moderati hanno presentato la lista “La casa dei comuni” per le elezioni provinciali del 14 giugno, escludendo Forza Italia. In conferenza, i rappresentanti hanno definito il raggruppamento come un “cantiere” per il futuro di Viterbo. La lista si propone come punto di partenza per le prossime elezioni comunali.
Fratelli d'Italia, Lega, Lista Rocca e Noi Moderati presentano la lista “La casa dei comuni”, il raggruppamento di centrodestra, senza Forza Italia, che si presenta per le elezioni provinciali del 14 giugno, ma che, come detto in conferenza, stabilisce il punto di partenza per le comunali di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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