Elezioni provinciali il matrimonio di convenienza tra FI e Frontini è realtà | Siamo sempre più vicini

Sancito il matrimonio, ma forse solo di convenienza. Questa mattina, a palazzo Gentili, Forza Italia e Viterbo2020 hanno ufficializzato l'alleanza in vista delle elezioni provinciali del 14 giugno. Quello che nel 2024 era nato come un appoggio esterno e un'intesa elettorale tra liste separate. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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