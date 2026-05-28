A Novara si è tenuto un grande gala per celebrare i vent’anni di attività di Casa Alessia, un’associazione che si dedica a supportare le persone fragili. Durante l’evento, sono stati presentati i progetti futuri dell’organizzazione e sono stati annunciati gli ospiti speciali che parteciperanno alle serate di giugno. La manifestazione ha visto la partecipazione di molti sostenitori e volontari, con momenti di musica e testimonianze.

? Punti chiave Come cambieranno i progetti di Casa Alessia dopo questo ventennio?. Chi saranno gli ospiti speciali che animeranno le serate di giugno?. Dove verranno indirizzati concretamente i fondi raccolti durante il gala?. Perché l'associazione ha scelto di coinvolgere la Romania nel suo calendario?.? In Breve Cena di beneficenza il 29 maggio presso l'Istituto delle Sorelle della Carità a Novara.. Partecipazione al costo di 25 euro con conduzione di Lello Scala e Walter Calafiore.. Incontro con padre Albano Allocco il 5 giugno e concerto Jam Band il 12 giugno.. Calendario eventi prosegue con appuntamenti fissati per il 18, 26 giugno e settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa Alessia, 20 anni di solidarietà: gran gala a Novara per i fragili

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Cambiare vita a 50 anni - dopo 20 da manager o dirigente - per realizzarsi professionalmente

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