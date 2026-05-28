Cas di Piegaro Tar Umbria rigetta ricorso | Il Centro migranti è legittimo
Il Tar dell'Umbria ha respinto il ricorso contro il centro di accoglienza per migranti situato nell'ex hotel Da Elio a Piegaro. Il giudice ha dichiarato legittimo il centro, rigettando le opposizioni di un proprietario di un terreno vicino. La contestazione riguardava principalmente la capienza di 50 posti prevista nel progetto.
Ex hotel Da Elio a Piegaro, il Tar respinge il ricorso contro il centro di accoglienza per migranti. Il giudice amministrativo ha rigettato le opposizioni del proprietario di un terreno confinante, che contestava la capienza di 50 posti. Nel 2025 si erano svolte assemblee infuocate, con il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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