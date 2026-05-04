Sanremo resta in Rai il Tar rigetta il ricorso per portare via il Festival dalla tv pubblica

Il Tar Liguria ha emesso una sentenza il 4 maggio che conferma la gestione del Festival di Sanremo da parte della Rai fino al 2028, con una proroga. La decisione ha respinto il ricorso presentato dalla società Je s, che aveva chiesto di spostare l’evento dalla tv pubblica. La sentenza stabilisce quindi che la Rai continuerà a trasmettere il Festival secondo le modalità e i tempi stabiliti.

Sanremo resta in Rai. Lo afferma la sentenza del Tar Liguria emessa il 4 maggio, secondo cui il Festival sarà gestito dalla tv pubblica fino al 2028, con proroga, rigettando così il ricorso della Je s.r.l. che voleva aprire ad altre emittenti l'organizzazione della kermesse.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Onda Marina, il Tar rigetta il ricorso della ’The Origin srl’Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso contro il Comune di Cesenatico presentato dalla società The Origin di Roma in relazione... Rilancio del porto turistico, il Tar dà ragione al Comune e rigetta il ricorso della società "per carenza di interesse"Nel giugno scorso, la giunta comunale ha approvato una delibera che, recependo le risultanze del gruppo di lavoro nominato, ha dichiarato di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanremo, Osservatorio Rai-Comune su Festival 2027 e 25 luglio; Rossi (Rai): Niente passi indietro sul piano immobiliare: la Rai non è un museo; Fabio Fazio di nuovo in Rai? Il motivo e il presunto piano di Stefano De Martino; Viviamo in un mondo di marziani. Io a condurre Sanremo o sindaco di Torino? È più facile che faccia il frate trappista: così Massimo Giletti. Sanremo resta in Rai, il Tar rigetta il ricorso per portare via il Festival dalla tv pubblicaSanremo resta in Rai. Lo afferma la sentenza del Tar Liguria emessa il 4 maggio, secondo cui il Festival sarà gestito dalla tv pubblica fino al 2028 ... fanpage.it Sanremo resta alla Rai, i giudici respingono tutte le contestazioni. Ecco la sentenza del Tar, il documentoLa sentenza chiude così, almeno davanti al Tar Liguria, un nuovo capitolo del contenzioso sul futuro del Festival di Sanremo ... affaritaliani.it Tra Ballando, Canzonissima e le voci su Sanremo e su Domenica In, Francesca Fialdini sembra avvicinarsi all’intrattenimento. Ma la sua vera forza resta il racconto di Da noi… a ruota libera. - facebook.com facebook