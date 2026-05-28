Notizia in breve

Dal 30 maggio al 2 giugno, in via del Ginestrino a Carugate, si svolge “Carugate on the road” nell’area parcheggio del centro sportivo. L’evento propone street food proveniente da varie regioni italiane e dall’estero, accompagnato da musica e intrattenimento. Sono previsti stand gastronomici e spettacoli per quattro giorni di attività. L’accesso è gratuito e aperto a tutti.