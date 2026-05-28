Carugate on the road

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 30 maggio al 2 giugno, in via del Ginestrino a Carugate, si svolge “Carugate on the road” nell’area parcheggio del centro sportivo. L’evento propone street food proveniente da varie regioni italiane e dall’estero, accompagnato da musica e intrattenimento. Sono previsti stand gastronomici e spettacoli per quattro giorni di attività. L’accesso è gratuito e aperto a tutti.

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Cibo, musica e tanto divertimento. L'appuntamento è dal 30 maggio al 2 giugno in via del Ginestrino a Carugate, nell'area parcheggio del centro sportivo, con “", l'evento dedicato allo street food nazionale e internazionale e all'intrattenimento.  Il programmaCi sarà un'ampia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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