Valcurone in musica approda a Montevecchia Alta con un evento che combina musica e paesaggi locali. Il progetto, chiamato “Music on the road”, propone un percorso musicale che coinvolge i punti più rappresentativi del borgo. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza immersiva, trasformando i luoghi simbolici del territorio in scene naturali per le esibizioni musicali.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Valcurone in musica fa tappa a Montevecchia Alta con un format innovativo e immersivo. Non un semplice concerto, ma un percorso musicale che trasforma i luoghi simbolo del nostro borgo in palcoscenici naturali. Programma e Tappe – Domenica 19 aprile 2026Ritrovo: ore 15:00 presso il ristorante Le Terrazze. 1ª tappa Ore 15:00 – Ristorante Le Terrazze di Montevecchia in via Alta Collina, 12 bis JAZZ Duo (tromba e pianoforte): un inizio raffinato con i grandi standard del jazz.2ª tappa Ore 16:00 – Piazzetta di Montevecchia (Largo Agnesi)ROCK-POP Trio: voce, chitarra e ritmica per un viaggio tra cover pop, soul e R&B. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Valcurone in musica: “Music on the road”

Articoli correlati

Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a...

Palermo, 2026: Musica e Fede, God on the Road porta speranza dopoUn Inno di Speranza: God on the Road Porta la Fede in Musica a Palermo Palermo si prepara ad accogliere un concerto che unisce la potenza della...

Aggiornamenti e notizie su Valcurone in musica Music on the road

Discussioni sull' argomento ProMontevecchia: ad aprile arriva ‘Valcurone in musica’; In Alta Collina percorso itinerante in musica.

ProMontevecchia: ad aprile arriva ‘Valcurone in musica’Domenica 19 aprile 2026, il collina di Montevecchia Alta si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l'atteso evento della ... merateonline.it

Valcurone in musica: il 10 Suonare, suonare quartetDopo il grande successo del concerto dei Tangerine Trees nella suggestiva cornice del Monastero della Misericordia a Missaglia, la rassegna Valcurone in Musica prosegue con il suo secondo ... merateonline.it

CHIC ti aspetta per una CENA A 4 MANI Giovedì 19 marzo 2026 | h. 20 Ristorante Tenuta Valcurone - via Privata Ostizza, Montevecchia (LC) Una serata che vedrà la collaborazione di due soci CHIC: Chef Francesco Rapetti (Tenuta Valcurone) - facebook.com facebook