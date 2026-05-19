money road 2 al via

Torna giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW il programma rivelazione della scorsa stagione televisiva, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Alla conduzione dello strategy game Sky Original c’è, confermatissimo, Fabio Caressa. La “Compagnia delle Tentazioni” – questo il nome del gruppo dei 12 nuovi concorrenti – in un contesto di rigida privazione, con il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare un duro e faticoso trekking nella giungla malese durante il quale tutti i componenti saranno immersi in una natura bellissima ma ostile e proibitiva, piena di acqua e di fango, insetti e sanguisughe, ricchissima di salite impervie e di mangrovie fittissime. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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