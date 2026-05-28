La 30esima edizione di Cartoons on the Bay è iniziata a Pescara. Il festival internazionale dell'animazione, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, ha aperto i battenti con il regista Kirk Wise, noto per aver diretto il film ‘La Bella e La Bestia’. La manifestazione si svolge nella città italiana e prevede numerosi eventi dedicati al mondo dell’animazione.

È iniziata a Pescara la 30esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Protagonista di questa edizione il regista statunitense che verrà premiato con il Pulcinella Career Award. Il suo nome è legato al capolavoro Disney che nel 1991 fu il primo film d'animazione a ricevere la candidatura come Miglior Film agli Oscar, un record che ha fatto la storia del cinema. Un omaggio a un maestro dell'animazione che celebra l'apertura del festival Rai a Pescara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cartoons on the Bay: si parte con Kirk Wise il regista de La Bella e La Bestia

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