Cartoons On The Bay Pulcinella Career Awards a Kirk Wise e Don Daglow

Due figure di grande rilievo nel settore dell’animazione e dei videogiochi riceveranno il premio Pulcinella Career Award durante l’evento “Cartoons On The Bay”. La cerimonia si terrà a Roma e vedrà riconosciuti i contributi di questi professionisti nella loro lunga carriera. L’annuncio è arrivato oggi, confermando il prestigio dell’appuntamento dedicato al mondo delle produzioni di animazione e intrattenimento digitale.

Roma, 19 apr. (askanews) – Saranno due mostri sacri dell’animazione e del gaming del calibro di Kirk Wise e Don Daglow i fiori all’occhiello della trentesima edizione di Cartoons On The Bay, International Animation and Transmedia Festival, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, a Pescara dal 27 al 30 maggio con la direzione di Adriano Monti Buzzetti. Il Festival, realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, assegnerà i Pulcinella Career Award al regista Kirk Wise, noto al grande pubblico per avere diretto capolavori Disney come “La bella e la bestia”, “Il gobbo di Notre Dame”, “Atlantis – L’impero perduto” e all’autore di videogame Don Daglow, maestro in giochi di simulazione e di ruolo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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