VIDEO| Si alza il sipario sul mondo dell' immaginario | con Cartoons on the Bay si apre la stagione degli eventi estivi in città

Cartoons on the Bay si apre a Pescara, dando il via alla stagione degli eventi estivi in città. La manifestazione, alla sua quinta edizione nella località, celebra anche i 30 anni dell’evento. La kermesse si svolge per diversi giorni e coinvolge numerosi partecipanti, tra professionisti e appassionati. La manifestazione si concentra sull’animazione e l’immaginario, con esposizioni, proiezioni e incontri dedicati al settore.

Sarà una grande festa dell’immaginario quella di Cartoons on the Bay che per la quinta volta avrà Pescara come cornice e che per l’edizione 2026 festeggia un compleanno speciale: i suoi 30 anni. Aurum, corso Umberto e piazza Salotto saranno i luoghi in cui, per quattro giorni, dal 27 al 30 maggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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