Un’impiegata all’ufficio anagrafe fa notare come nella domanda posta ai cittadini manchi l’aggettivo “cerebrale”. Con l’introduzione della carta d’identità digitale – che dal prossimo agosto diverrà obbligatoria, rendendo quella cartacea definitivamente non valida – è stata anche introdotta la domanda relativa alla donazione degli organi. Ci viene cioè chiesto se, in caso di morte, siamo disposti a donare i nostri organi a quanti sono inseriti in una lista d’attesa o lottano in quel momento tra la vita e la morte e necessitano urgentemente di un organo vitale. La terza opzione è quella che di fatto delega la scelta finale ai propri familiari, non avendo noi la possibilità di decidere. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Carta d’identità e donazione organi: cosa non ci dicono quando rinnoviamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giornata internazionale della Donazione di organi: una scelta CONSAPEVOLE che può fare la differenza

Notizie e thread social correlati

Il 40% di chi rinnova carta identità non sa che dovrà dare consenso a donazione organiDurante il rinnovo della carta d’identità, quasi il 40% delle persone non è a conoscenza della possibilità di esprimere il proprio consenso alla...

Donazione di organi, in Toscana aumentano i consensi nelle rianimazioni, calo dei sì sulla carta d’identitàIn Toscana si registra un aumento dei consensi alla donazione di organi nelle unità di rianimazione, mentre si osserva una diminuzione delle...

Temi più discussi: Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide. Rilascio CIE ai possessori di carta di identità cartacea il 27 maggio dalle 14 alle 17 senza appuntamento; Open day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per sabato 23 e domenica 24 Maggio 2026; Carta d’Identità Elettronica (CIE): il servizio dedicato ai possessori di carta d’identità cartacea passa su appuntamento; Rilascio Carta di identità elettronica: dal 1° giugno accesso anche con le prenotazioni telefoniche.

Apertura straordinaria della Cancelleria Consolare per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) in sostituzione di quella cartacea che dal 3 agosto non sarà più valida: 16 + 23 giugno: ore 14.00 - 16.00 6 + 28 luglio: ore 14.00 - 16.00 tinyurl.com/4e x.com

Check-in villaggio vacanze con bambini senza carta d’identità: esperienze? reddit

Carta d’identità a Roma: open day sabato 30 maggioNel fine settimana consueto appuntamento per ottenere il nuovo documento. Ecco tutti gli sportelli anagrafici aperti nell'ultimo weekend del mese ... romatoday.it

La Carta d’Identità Elettronica arriva al Palio di LegnanoIl 30 e 31 maggio, due giornate dedicate all’identità digitale e al documento di riconoscimento nell’Identity Point dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ... legnanonews.com