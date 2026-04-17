In Toscana si registra un aumento dei consensi alla donazione di organi nelle unità di rianimazione, mentre si osserva una diminuzione delle opposizioni. Tuttavia, permane una diffusa resistenza tra i cittadini nel dichiarare il proprio consenso attraverso la carta d’identità elettronica. Questi dati sono stati diffusi in occasione di un aggiornamento sulle pratiche di donazione nella regione.

Firenze, 17 aprile 2026 – Donazioni in crescita e opposizioni in calo nelle rianimazioni, ma ancora molte resistenze tra i cittadini quando si tratta di esprimere il proprio consenso quando viene rilasciata la carta d’identità elettronica. È questo il quadro che emerge in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, in programma il 19 aprile, con l’Azienda Usl Toscana centro che rilancia l’importanza di una scelta consapevole e informata. I dati toscani. Nel 2024 i donatori segnalati nelle rianimazioni sono stati 104,3 per milione di abitanti, con 49,4 donatori effettivamente utilizzati. Nel 2025 i valori scendono leggermente a 99,7 e 47,3, ma con un dato significativo: il tasso di opposizione cala dal 30,4% al 27,5%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione di organi, in Toscana aumentano i consensi nelle rianimazioni, calo dei sì sulla carta d’identità

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