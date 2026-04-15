Il 40% di chi rinnova carta identità non sa che dovrà dare consenso a donazione organi

Durante il rinnovo della carta d’identità, quasi il 40% delle persone non è a conoscenza della possibilità di esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti. Questa informazione, disponibile presso gli sportelli comunali, sembra spesso ignorata o poco comunicata in anticipo. La mancanza di consapevolezza riguarda principalmente chi si presenta per il rinnovo senza aver ricevuto prima dettagli o avvisi su questa scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti Quasi il 40% di chi rinnova la carta d’identità scopre soltanto allo sportello del Comune di poter esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Emerge da una recente indagine realizzata da Noto Sondaggi per il Centro nazionale trapianti. Un dato che evidenzia il peso dell’effetto sorpresa su una scelta che dovrebbe invece essere più consapevole e maturata per tempo: un cittadino su due, infatti, secondo l’indagine, decide sul momento che cosa dichiarare. Proprio le decisioni prese all’ultimo minuto risultano quelle più esposte al rifiuto o alla mancata espressione della volontà: il 58% di chi ha detto no lo ha deciso proprio davanti allo sportello, così come quasi l’80% di chi si è astenuto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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