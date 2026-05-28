Carrarese Arriva Liberati a titolo definitivo Coppa Italia esordio in casa del Torino

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Carrarese ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Filippo Liberati dalla società Calcio Caldiero Terme. La squadra esordirà in Coppa Italia contro il Torino, con la partita in programma in casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Carrarese si è messa avanti col lavoro in ottica mercato annunciando l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Filippo Liberati dalla società Calcio Caldiero Terme. Il giocatore classe 2003 è stato contrattualizzato sino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Liberati nell’ultima stagione ha totalizzato 27 presenze in Serie D condite da 2 gol e 4 assist. Questa è stata la sua quarta stagione nella categoria. In precedenza aveva giocato con Usd Caravaggio (28 presenze, 3 gol e 4 assist), Varese (24 presenze e 2 gol) e Folgore Caratese (15 presenze e 1 gol). Le sue sono le caratteristiche del calciatore moderno: versatilità tattica, senso dell’inserimento e del gol, oltreché una struttura fisica imponente (195 centimetri di altezza). 🔗 Leggi su Lanazione.it

carrarese arriva liberati a titolo definitivo coppa italia esordio in casa del torino
© Lanazione.it - Carrarese Arriva Liberati a titolo definitivo. Coppa Italia, esordio in casa del Torino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Canoa velocità, ottimi segnali per l’Italia nell’esordio in Coppa del MondoL’Italia ha iniziato con buoni risultati nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità.

Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a SzegedL’Italia partecipa alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, che si svolge a Szeged.

Temi più discussi: Carrarese Arriva Liberati a titolo definitivo. Coppa Italia, esordio in casa del Torino; Carrarese, ufficiale il primo acquisto: dal Caldiero Terme arriva il centrocampista Filippo Liberati; Caldiero, cessione eccellente: Filippo Liberati saluta e va in B; Prima categoria: il dg Locciola e il vice presidente uberti calano l’asso. L’esperienza di Antonio Brizzi al servizio del Mulazzo: Mi ha colpito il progetto.

carrarese arriva liberati carrarese arriva liberati aCarrarese Arriva Liberati a titolo definitivo. Coppa Italia, esordio in casa del TorinoLa Carrarese si è messa avanti col lavoro in ottica mercato annunciando l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Filippo Liberati dalla società Calcio Caldiero Terme. Il giocatore classe 2003 ... lanazione.it

carrarese arriva liberati carrarese arriva liberati aCarrarese, dal Caldiero Terme arriva Filippo Liberati: accordo fino al giugno 2029Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Calcio Caldiero Terme per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciator ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web