La Carrarese si è messa avanti col lavoro in ottica mercato annunciando l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Filippo Liberati dalla società Calcio Caldiero Terme. Il giocatore classe 2003 è stato contrattualizzato sino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Liberati nell’ultima stagione ha totalizzato 27 presenze in Serie D condite da 2 gol e 4 assist. Questa è stata la sua quarta stagione nella categoria. In precedenza aveva giocato con Usd Caravaggio (28 presenze, 3 gol e 4 assist), Varese (24 presenze e 2 gol) e Folgore Caratese (15 presenze e 1 gol). Le sue sono le caratteristiche del calciatore moderno: versatilità tattica, senso dell’inserimento e del gol, oltreché una struttura fisica imponente (195 centimetri di altezza). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Arriva Liberati a titolo definitivo. Coppa Italia, esordio in casa del Torino

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