Canoa velocità ottimi segnali per l’Italia nell’esordio in Coppa del Mondo

L’Italia ha iniziato con buoni risultati nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Gli atleti italiani hanno partecipato alle gare di velocità, ottenendo tempi e posizionamenti che hanno suscitato soddisfazione tra gli addetti ai lavori. Le competizioni si sono svolte in un clima di grande attenzione, con numerosi atleti provenienti da diversi paesi che hanno affrontato le prove lungo il fiume.

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Ottimi segnali per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, appuntamento andato in scena a Szeged, in Ungheria: nelle specialità olimpiche due i podi azzurri nelle acque magiare a testimoniare lo stato di salute della canadese maschile, ma buone indicazioni sono arrivati anche da altri equipaggi. Doppio podio per Gabriele Casadei, che ha vinto la lotta interna con Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile e poi si è spinto fino al gradino più basso del podio, scalando poi una posizione proprio assieme al poliziotto verbanese e chiudendo alla piazza d’onore nel C2 500 maschile. Anche nel K2 500 femminile la concorrenza interna, con due equipaggi schierati, ha portato frutti, concretizzandosi nel quinto posto di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti (l’altro equipaggio era formato da Sara Daldoss e Meshua Marigo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, ottimi segnali per l’Italia nell’esordio in Coppa del Mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a SzegedK1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto K1 500 M: Achille Spadacini | Alessio Campari K1 200 W: Lucrezia Zironi C1 200 M: Nicolae Craciun C1 500 M:... Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del MondoSi avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: l’Italia si appresta a vivere la prima tappa del massimo circuito internazionale,...