Via ai lavori per Carpi Campus il progetto diventa realtà
Sono iniziati i lavori per il progetto Carpi Campus, che prevede la riqualificazione dell’area tra via Peruzzi e la tangenziale Losi. Questa zona ospita cinque scuole superiori della città, tra cui un istituto tecnico, uno professionale e un liceo. L'intervento mira a rinnovare gli spazi dedicati all'istruzione, coinvolgendo le strutture che si trovano nel quartiere. L’avvio delle opere segna l’inizio di una fase di trasformazione per l’intero complesso scolastico.
Diventa realtà Carpi Campus, il progetto di trasformazione dell’area tra via Peruzzi e la tangenziale Losi che ospita le cinque scuole superiori carpigiane – l’Iis Meucci, il Centro di formazione professionale Nazareno, l’Istituto professionale Vallauri, l’Iti Da Vinci, il liceo Fanti – per.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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