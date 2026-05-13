Via ai lavori per Carpi Campus il progetto diventa realtà

Sono iniziati i lavori per il progetto Carpi Campus, che prevede la riqualificazione dell’area tra via Peruzzi e la tangenziale Losi. Questa zona ospita cinque scuole superiori della città, tra cui un istituto tecnico, uno professionale e un liceo. L'intervento mira a rinnovare gli spazi dedicati all'istruzione, coinvolgendo le strutture che si trovano nel quartiere. L’avvio delle opere segna l’inizio di una fase di trasformazione per l’intero complesso scolastico.

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