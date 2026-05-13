Durante un intervento in Senato, il presidente del Consiglio ha affermato che, sebbene venga spesso richiesto in Aula, l’atmosfera si riduce a accuse e insulti, lasciando poco spazio a discussioni concrete. Ha commentato che, al netto delle invocazioni, ci sono poche questioni effettivamente trattabili in quella sede. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle modalità di partecipazione del governo alle sedute parlamentari.

“Si invoca” di continuo “la presenza del presidente del Consiglio in Aula e, al netto di accuse e insulti, c’è sempre oggettivamente poco di cui parlare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time al Senato, replicando all’intervento del leader di Iv Matteo Renzi. Francia, 1.700 persone in quarantena su nave da crociera per focolaio di gastroenterite New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Meloni in Senato: "Si invoca mia presenza in Aula ma poi solo accuse e insulti"

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