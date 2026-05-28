Le compagnie di trasporto hanno deciso di cancellare due rotte di servizio, lasciando in difficoltà solo alcune piccole aziende. La decisione è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche. Nel frattempo, le autorità hanno dichiarato che non ci sono problemi di approvvigionamento di carburante presso l’aeroporto di Sant’Egidio, confermando che la disponibilità di carburante resta stabile e non ci sono criticità.

"Non esiste alcuna criticità legata alla disponibilità di carburante presso lo scalo di Sant’Egidio". E’ la Sase, società che gestisce lo scalo dell’Umbria, a intervenire dopo la cancellazione dei voli di HelloFly a giugno per Pantelleria a Lampedusa. "L’attuale contesto internazionale sta determinando un significativo aumento dei costi del carburante avio, con inevitabili ripercussioni economiche per le compagnie aeree, in particolare per gli operatori di minori dimensioni – spiega Sase –. Solo in casi isolati, che coinvolgono prevalentemente vettori di dimensioni molto piccole, possono verificarsi rimodulazioni delle frequenze o revisioni temporanee dei programmi di volo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caro-carburanti, cancellate due rotte: "In difficoltà solo piccole compagnie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

RyanAir riduce il raggio d’azione: decine di rotte in Europa cancellate (e non per il caro carburanti)Ryanair ha annunciato una riduzione della propria rete di voli in Europa nel 2026, con la cancellazione di numerose rotte.

Leggi anche: Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61

Temi più discussi: Caro-carburanti, cancellate due rotte: In difficoltà solo piccole compagnie; Crisi cherosene, voli a rischio in Europa? Le compagnie aeree rassicurano, ma gli aeroporti fanno scorte record (e questo falsa i numeri); Perugia, cancellati voli per Lampedusa e Pantelleria: Carburante caro e pochi passeggeri -; Voli a terra per il caro carburante: cancellate le prime date per Lampedusa e Pantelleria.

Lufthansa cancella 20.000 voli: caos imminente per il caro carburanteLufthansa cancella 20.000 voli a corto raggio previsti da qui alla fine di ottobre, a causa dell’impennata del costo del carburante. Con questo intervento, spiega Lufthansa, si risparmieranno circa 40 ... tg.la7.it

Caro carburante: KLM cancella 160 voli in EuropaLa compagnia aerea olandese KLM ha annunciato il taglio di 160 voli previsti a maggio in Europa. La decisione è stata presa per contrastare l'impennata dei costi del carburante. Le cancellazioni, ha ... tg24.sky.it