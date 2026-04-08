Ryanair ha annunciato una riduzione della propria rete di voli in Europa nel 2026, con la cancellazione di numerose rotte. La decisione interessa diversi Paesi, tra cui Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio. La compagnia ha specificato che le modifiche non sono legate al costo del carburante, ma riguardano una revisione strategica delle rotte operate. La notizia potrebbe influenzare i piani di viaggio di molti passeggeri durante l’estate prossima.

Brutte notizie per chi sta pianificando le vacanze estive: Ryanair si prepara a ridurre la propria rete di voli in Europa nel 2026, con una serie di tagli che coinvolgeranno diversi Paesi tra cui Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio. La decisione avrà un impatto significativo su circa 400mila passeggeri all’anno, che ora dovranno cercare soluzioni alternative per raggiungere alcune delle destinazioni più apprezzate del continente. Alla base della scelta ci sarebbe un forte aumento dei costi operativi. La compagnia low cost accusa in particolare l’incremento delle tasse aeroportuali, delle imposte sul trasporto aereo e dei costi per il controllo del traffico aereo, elementi che stanno incidendo in modo sempre più pesante sulla sostenibilità delle rotte, soprattutto quelle regionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - RyanAir riduce il raggio d’azione: decine di rotte in Europa cancellate (e non per il caro carburanti)

Ryanair taglia decine di rotte nel 2026: dalla Spagna a Francia, Belgio e la Germania, ecco i voli cancellati e cosa fare se si aveva già prenotatoVolare low cost nel Vecchio Continente potrebbe presto trasformarsi in un’impresa complessa, e certamente più costosa.

Ryanair cancella voli in Europa: quali rotte sono coinvolte e cosa fareUltimo aggiornamento: 8 aprile 2026 Ryanair ha avviato una revisione della propria rete europea per l'estate 2026, con tagli mirati in diversi Paesi.

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Ryanair riduce i voli in Europa: cancellazioni tra Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio - facebook.com facebook

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