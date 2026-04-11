Codacons con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana a Stato 61

Oggi in Italia si registra un calo diffuso dei prezzi dei carburanti. Il prezzo medio del gasolio si attesta a 2,166 euro al litro, con una diminuzione di 1,4 centesimi, mentre la benzina scende a 1,790 euro al litro, con una riduzione di 0,3 centesimi. Nel frattempo, il Codacons segnala che le compagnie petrolifere ricevono circa 88 milioni di euro a settimana dai rincari, mentre lo Stato incassa circa 61 milioni di euro settimanali.

Calo generalizzato dei prezzi dei carburanti in tutta Italia oggi con il prezzo medio del gasolio a 2,166 euro al litro (-1,4 centesimi) e la benzina 1,790 eurolitro (-0,3 cent). In autostrada il diesel costa 2,193 eurolitro (-0,8 cent), la verde 1,817 eurolitro (-0,6 cent). Lo afferma il Codacons, sulla base dei dati regionali Mimit, che ha però valutato il peso dei maggiori costi rispetto al periodo pre-conflitto: "considerati i consumi medi giornalieri di carburanti solo sulla rete ordinaria -scrive l'associazione- gli italiani pagano oltre 148 milioni di euro in più a settimana per i propri rifornimenti. Secondo l'associazione, i petrolieri e l'intera filiera dei carburanti incassano circa 88 milioni di euro a settimana in più rispetto a due mesi fa; lo Stato attraverso Iva e accise circa 61 milioni di euro in più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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