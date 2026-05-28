Career day all' istituto Torricelli di Maniago | coinvolti 130 studenti e 28 azienda

Notizia in breve

Durante l'ultimo appuntamento dell'anno scolastico 2025-2026, l’istituto Torricelli di Maniago ha ospitato il Career Day, evento organizzato da COMET. Sono stati coinvolti 130 studenti e 28 aziende del settore metalmeccanico locale. Si tratta della quinta tappa dell'iniziativa, che ha visto i giovani incontrare rappresentanti delle imprese per approfondire le opportunità di lavoro e formazione nel loro ambito di studi.