Career day all' istituto Torricelli di Maniago | coinvolti 130 studenti e 28 azienda
Durante l'ultimo appuntamento dell'anno scolastico 2025-2026, l’istituto Torricelli di Maniago ha ospitato il Career Day, evento organizzato da COMET. Sono stati coinvolti 130 studenti e 28 aziende del settore metalmeccanico locale. Si tratta della quinta tappa dell'iniziativa, che ha visto i giovani incontrare rappresentanti delle imprese per approfondire le opportunità di lavoro e formazione nel loro ambito di studi.
L’ultima delle cinque tappe dell’anno di studi 2025-2026 del Career Day, progetto organizzato da COMET ha oinvolto 130 studenti e 28 aziende del territorio metalmeccanico.. La manifestazione si è tenuta presso l’Istituto Torricelli di Maniago.Hanno partecipato le classi quinte del Liceo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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