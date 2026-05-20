Career Day UniPg | studenti e aziende si incontrano il 28 maggio a San Pietro Come partecipare

Il 28 maggio si svolgerà a San Pietro il Career Day organizzato dall'Università degli studi di Perugia. L'evento prevede l'incontro tra studenti e rappresentanti di aziende e istituzioni, offrendo un'opportunità di confronto diretto. Saranno presenti diverse imprese e enti del territorio pronti a interagire con i partecipanti. Per partecipare, gli interessati possono consultare le modalità di iscrizione e le informazioni pratiche sul sito ufficiale dell'università.

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