Career Day UniPg | studenti e aziende si incontrano il 28 maggio a San Pietro Come partecipare
Il 28 maggio si svolgerà a San Pietro il Career Day organizzato dall'Università degli studi di Perugia. L'evento prevede l'incontro tra studenti e rappresentanti di aziende e istituzioni, offrendo un'opportunità di confronto diretto. Saranno presenti diverse imprese e enti del territorio pronti a interagire con i partecipanti. Per partecipare, gli interessati possono consultare le modalità di iscrizione e le informazioni pratiche sul sito ufficiale dell'università.
Studentesse e studenti, imprese e Istituzioni si incontrano a San Pietro con il Career Day dell'Università degli studi di Perugia. Appuntamento il 28 maggio, dalle ore 9 alle 17, presso il complesso monumentale di San Pietro a Perugia per una intensa giornata dedicata al lavoro, all’orientamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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