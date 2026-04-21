violenze e abusi sulla convivente in carcere un 57enne

Un uomo di 57 anni di origine peruviana è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bologna Pilastro e trasferito in carcere, a seguito di un ordine di detenzione emesso dalla Procura. La sua vicenda giudiziaria riguarda accuse di violenze e abusi nei confronti della convivente. In precedenza, l’uomo era agli arresti domiciliari.

Bologna, 21 aprile 2026 – Dai domiciliari al carcere: si chiude così la vicenda giudiziaria di un 57enne di origine peruviana, arrestato dai carabinieri della stazione Bologna Pilastro in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di una serie di gravi reati – maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale – commessi tra aprile e giugno 2025 ai danni della convivente. Un quadro accusatorio pesante, emerso grazie alla denuncia della donna, che aveva fatto scattare immediatamente le procedure di tutela previste dal ‘Codice rosso’ per le vittime di violenza domestica e di genere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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