Abusi sulle detenute trans e segnalazione insabbiata | sotto inchiesta l’ex comandante e tre agenti al carcere di Ivrea

Un ex comandante e tre agenti del carcere di Ivrea sono sotto inchiesta per presunti abusi sulle detenute transessuali. L’indagine riguarda anche segnalazioni di insabbiamento e casi di sesso in cambio di regali. Le accuse si riferiscono a comportamenti illeciti avvenuti all’interno della struttura penitenziaria. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle identità degli indagati o sulle modalità degli abusi. La procura ha avviato le verifiche sui fatti segnalati.

Sesso in cambio di regali. Al carcere di Ivrea, l’ex comandante del reparto operativo e tre poliziotti sono indagati in un’inchiesta per presunti abusi su alcune detenute transessuali. La procura ipotizza, a vario titolo, i reati di violenza sessuale (solo a un poliziotto), concussione, omessa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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