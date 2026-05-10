Dal 2 maggio è stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti, con modalità diverse per benzina e gasolio. La misura, che doveva scadere in precedenza, è stata estesa fino al 22 maggio. Questo intervento riguarda i prezzi al dettaglio e riguarda i prodotti energetici usati per il trasporto e l’industria. Nessuna variazione è stata annunciata oltre questa data.

Dal 2 maggio il taglio delle accise è stato prorogato, anche se in maniera differente per gasolio e benzina. Come da programma è stato prima varato il decreto legge in Consiglio dei ministri il 30 aprile e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo che conferma un taglio di 24,4 centesimi per il gasolio ed è di 6,1 centesimi al litro per la benzina. C’è però una nuova scadenza alle porte. Le date erano già state fissate, infatti con il decreto-legge si interveniva fino al 10 maggio compreso, mentre lo sconto delle stazioni di servizio arriverà fino al 22 maggio con il decreto ministeriale. Si tratta di un doppio intervento per suddividere le risorse stanziate: il primo taglio dal due al 10 maggio con i ricavi delle sanzioni dell’antitrust e fino al 22 maggio l’ extragettito Iva.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio accise prorogato fino al 22 maggio: quanto costeranno benzina e gasolio

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