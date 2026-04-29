Falsi carabinieri rapiscono 25mila euro in gioielli | arrestati all’A14

Due uomini sono stati fermati all’altezza di Civitanova Marche, lungo l’autostrada A14, con l’accusa di aver rapinato 25.000 euro in gioielli. Secondo le indagini, i due si sarebbero presentati come carabinieri falsi, riuscendo a derubare una persona di valore significativo. Le forze dell’ordine hanno intercettato e arrestato i sospetti durante un’operazione di controllo, recuperando parte della refurtiva.

? Cosa sapere Due uomini arrestati all'A14 di Civitanova Marche per furto di 25mila euro in gioielli.. Beneduce e Notaro condannati dal tribunale di Macerata con divieto di accesso alle Marche.. Due uomini sono stati arrestati ieri mattina al casello dell’A14 di Civitanova Marche dopo aver sottratto 25mila euro in gioielli a una coppia di anziani attraverso un inganno orchestrato con finte uniformi. Luigi Beneduce, di 47 anni, ed Erasmo Notaro, di 36 anni, sono stati presi dai carabinieri del Norm di Civitanova Marche mentre si allontanavano su una Fiat 600 blu in direzione di Montecosaro, grazie anche al monitoraggio dei flussi stradali effettuato dal Comando Provinciale di Fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falsi carabinieri rapiscono 25mila euro in gioielli: arrestati all’A14 Notizie correlate Anziana derubata di gioielli per 40mila euro: finti carabinieri arrestati dopo inseguimentoA Sansepolcro, due uomini si sono finti carabinieri per entrare in casa di un’anziana oltre gli 80 anni, con la scusa di controlli sull’oro custodito. Finti carabinieri rubano 30mila euro di gioielli a Belluno, ecco come hanno agito: arrestati dalla poliziaFinta telefonata di un maresciallo, raggiro ai danni di un’anziana e due persone catturate: è questo il riassunto dell’operazione condotta dalla...