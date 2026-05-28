Un carabiniere si è suicidato nella caserma di Spezia, sparandosi alla testa con l’arma di servizio dopo una riunione. La polizia sta analizzando il contenuto del suo computer e dello smartphone, cercando eventuali elementi utili a ricostruire le motivazioni del gesto. Le autorità stanno esaminando i dispositivi elettronici del militare per verificare eventuali messaggi o dati che possano spiegare le circostanze che hanno portato al tragico evento.

Nella memoria del telefono potrebbero trovarsi risposte importanti per chiarire una vicenda tragica e ancora inspiegabile che ha portato il giovane carabiniere a togliersi la vita sparandosi alla testa con l’arma di servizio dopo una riunione tenuta in caserma a Spezia. I genitori del maresciallo di 25 anni vogliono vederci chiaro ma anche il sostituto procuratore Monica Burani ha avviato una serie di esami. Dopo l’apertura di un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi del reato di istigazione al suicidio e l’affidamento al Ris di Parma di alcuni rilievi, la sostituta ha disposto l’accertamento tecnico irripetibile sul materiale informatico in dotazione al militare che prestava servizio in una stazione dello Spezzino avvalendosi della consulente Silvia Spallarossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabiniere deceduto in caserma. Sotto la lente il pc e lo smartphone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

16-01-2026 - Morte Leonardo Fiorini, dispositivi sotto la lente degli inquirenti

Notizie e thread social correlati

De Gea sfida il suo futuro? Domani lo scontro diretto allo Stadium, lo spagnolo è sotto la lente d’ingrandimento: numeri e rendimentoDomani sera, allo Stadium, si tiene lo scontro diretto tra la squadra locale e l’avversaria, con l’estremo difensore spagnolo tra i protagonisti...

Dalla culla agli schermi: nel Lazio oltre un bimbo su 10 sotto i sei mesi è esposto a smartphone e pcNel Lazio, più di un bambino su dieci tra due e cinque mesi trascorre del tempo davanti a schermi come tv, computer, tablet o smartphone.

Temi più discussi: Carabiniere deceduto in caserma. Sotto la lente il pc e lo smartphone; Malore in caserma, carabiniere 52enne si accascia sulla scrivania e muore: addio a D'Alfonso; Carabiniere morto in caserma nello spezzino, i genitori saranno ascoltati in Procura; Giovane carabiniere morto in caserma, i genitori convocati in Procura.

Carabiniere deceduto in caserma. Sotto la lente il pc e lo smartphoneNella memoria del telefono potrebbero trovarsi risposte importanti per chiarire una vicenda tragica e ancora inspiegabile che ha portato il giovane carabiniere a togliersi la vita sparandosi alla ... lanazione.it

Carabiniere casertano morto in caserma, indagine dei Ris sullo sparoScopo dell’incarico è quello di verificare l’eventuale presenza sui tamponi di particelle di bario, antimonio e piombo prelevati dalle mani, dalle narici e dalle orecchie del maresciallo Sparago, al ... internapoli.it