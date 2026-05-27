Dalla culla agli schermi | nel Lazio oltre un bimbo su 10 sotto i sei mesi è esposto a smartphone e pc

Nel Lazio, più di un bambino su dieci tra due e cinque mesi trascorre del tempo davanti a schermi come tv, computer, tablet o smartphone. La percentuale si riferisce a bambini sotto i sei mesi. I dati indicano che questa esposizione è diffusa anche in questa fascia di età molto giovane. La notizia riguarda la regione e la città di Roma, senza specificare ulteriori dettagli sui comportamenti o le cause.

A Roma e nel Lazio oltre un bambino su dieci nella fascia d’età tra i due e i cinque mesi passa del tempo davanti a tv, computer, tablet o smartphone. Sebbene la raccomandazione degli esperti sia di evitare l’esposizione agli schermi nei più piccoli almeno fino ai due anni di età.A fornire il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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