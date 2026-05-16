De Gea sfida il suo futuro? Domani lo scontro diretto allo Stadium lo spagnolo è sotto la lente d’ingrandimento | numeri e rendimento

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera, allo Stadium, si tiene lo scontro diretto tra la squadra locale e l’avversaria, con l’estremo difensore spagnolo tra i protagonisti principali. Le prestazioni del portiere sono al centro dell’attenzione, con numeri e rendimento sotto osservazione. La dirigenza sta valutando la sua posizione come possibile alternativa al portiere titolare, che attualmente occupa il ruolo di prima scelta. La partita rappresenta un’importante occasione per il portiere di confermare o rafforzare la propria presenza in squadra.

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di Luca Fioretti De Gea sfida il suo futuro? L’estremo difensore spagnolo affronta la Juventus allo Stadium, la dirigenza lo valuta come alternativa ad Alisson. La sfida in programma domani alle ore  12  allo  Stadium  metterà di fronte  David De Gea  a quello che potrebbe diventare il suo futuro. Il match tra la  Juventus  e la  Fiorentina  si trasformerà in un incrocio di mercato affascinante per il portiere: la dirigenza  valuta infatti l’estremo difensore iberico come piano B qualora non si concretizzasse l’arrivo di  Alisson  per la prossima stagione sportiva. Spalletti  desidera un profilo di grandissima esperienza per difendere la porta e l’elemento in forza al club viola risponde perfettamente a queste caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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