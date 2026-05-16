De Gea sfida il suo futuro? Domani lo scontro diretto allo Stadium lo spagnolo è sotto la lente d’ingrandimento | numeri e rendimento
Domani sera, allo Stadium, si tiene lo scontro diretto tra la squadra locale e l’avversaria, con l’estremo difensore spagnolo tra i protagonisti principali. Le prestazioni del portiere sono al centro dell’attenzione, con numeri e rendimento sotto osservazione. La dirigenza sta valutando la sua posizione come possibile alternativa al portiere titolare, che attualmente occupa il ruolo di prima scelta. La partita rappresenta un’importante occasione per il portiere di confermare o rafforzare la propria presenza in squadra.
di Luca Fioretti De Gea sfida il suo futuro? L’estremo difensore spagnolo affronta la Juventus allo Stadium, la dirigenza lo valuta come alternativa ad Alisson. La sfida in programma domani alle ore 12 allo Stadium metterà di fronte David De Gea a quello che potrebbe diventare il suo futuro. Il match tra la Juventus e la Fiorentina si trasformerà in un incrocio di mercato affascinante per il portiere: la dirigenza valuta infatti l’estremo difensore iberico come piano B qualora non si concretizzasse l’arrivo di Alisson per la prossima stagione sportiva. Spalletti desidera un profilo di grandissima esperienza per difendere la porta e l’elemento in forza al club viola risponde perfettamente a queste caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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