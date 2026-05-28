Carabalí accusato di decapitazione e tortura in un regolamento di conti per droga | orrore in Cile

Notizia in breve

Un ex calciatore colombiano è stato arrestato in Cile e accusato di aver partecipato a un regolamento di conti legato alla droga, con accuse di decapitazione e tortura. L’uomo è stato formalmente accusato di omicidio aggravato, traffico di armi e stupefacenti. Le autorità hanno condotto l’arresto senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell’episodio. La vicenda ha suscitato scalpore nel paese, dove si stanno indagando le responsabilità e i collegamenti con il traffico di droga.