Capiot ricoverato in terapia intensiva dopo la caduta al Tour of Bruges | Qualcosa di grave non andava

Amaury Capiot è stato ricoverato in terapia intensiva dopo una caduta al Tour of Bruges. L’incidente avvenuto a marzo gli ha provocato la rottura della clavicola e dell’anca. La caduta è stata causata da una perdita di controllo durante la gara. Dopo l’incidente, il ciclista è stato sottoposto a intervento chirurgico e ora si trova in condizioni stabili. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Amaury Capiot si è rotto clavicola e anca lo scorso marzo al Tour of Bruges. Un incidente per il quale è ancora in riabilitazione e che ha avuto complicanze impreviste: "I medici hanno capito che qualcosa non andava, ho trascorso una settimana in terapia intensiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olha como ficou: Novo Hospital da Criança tem estrutura para mais de 6 mil internações por ano

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: il cessate il fuoco è “in terapia intensiva” per Trump, USA valutano “nuovi raid” su TeheranLe tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con i negoziati sul nucleare che sono falliti e la situazione che resta molto delicata.

Incidente in monopattino, 13enne in terapia intensiva dopo una cadutaUn incidente si è verificato ieri pomeriggio a Sassuolo, lungo via Bertoli, vicino al nuovo centro commerciale.