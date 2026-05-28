Capiot ricoverato in terapia intensiva dopo la caduta al Tour of Bruges | Qualcosa di grave non andava

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Amaury Capiot è stato ricoverato in terapia intensiva dopo una caduta al Tour of Bruges. L’incidente avvenuto a marzo gli ha provocato la rottura della clavicola e dell’anca. La caduta è stata causata da una perdita di controllo durante la gara. Dopo l’incidente, il ciclista è stato sottoposto a intervento chirurgico e ora si trova in condizioni stabili. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

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Amaury Capiot si è rotto clavicola e anca lo scorso marzo al Tour of Bruges. Un incidente per il quale è ancora in riabilitazione e che ha avuto complicanze impreviste: "I medici hanno capito che qualcosa non andava, ho trascorso una settimana in terapia intensiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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