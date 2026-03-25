Un incidente si è verificato ieri pomeriggio a Sassuolo, lungo via Bertoli, vicino al nuovo centro commerciale. Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un monopattino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Attualmente si trova in terapia intensiva.

E' accaduto ieri pomeriggio a Sassuolo. Il ragazzo ricoverato a Baggiovara, la Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica Un gravissimo incidente in monopattino ha provocato lesioni molto serie ad un ragazzo di 13 anni. E' accaduto ieri intorno alle ore 18 a Sassuolo, precisamente in via Bertoli, accanto al nuovo polo commerciale cittadino. L'adolescente viaggiava a bordo di un monopattino, ma non sono ancora del tutto chiare le circostanze in cui sia avvenuta la caduta. Pare si sia trattato di un incidente autonomo, ma saranno gli agenti della Polizia Locale sassolese a ricostruire la dinamica. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Incidente in monopattino, 13enne in terapia intensiva dopo una caduta

Articoli correlati

Lehto in terapia intensiva dopo una caduta nelle prove di discesa di Garmisch: “Non è in pericolo di vita”Il finlandese Elian Lehto è in terapia intensiva dopo una caduta durante le prove di discesa libera a Garmisch, con trauma cranico e polmone...

Bimba di 12 anni ricoverata in terapia intensiva dopo caduta dal quarto piano in centro a BolognaUna bimba di 12 anni è ricoverata in terapia intensiva dopo una caduta dal quarto piano di un edificio nel centro storico di Bologna.

Approfondimenti e contenuti su Incidente in monopattino 13enne in...

Temi più discussi: Foggia, 88enne muore dopo una settimana in coma: fu investito da un monopattino guidato da 13enne; Ascolta la Callas, poi esce per la messa: a 88 anni travolto e ucciso da un monopattino truccato, guidato da un 13enne; Investito da un monopattino a Foggia, anziano muore dopo una settimana: travolto da un ragazzino di 13 anni; Vincenzo Mazzone travolto e ucciso da un monopattino truccato guidato da un 13enne.

Monopattino guidato da 13enne travolge e uccide un anzianoMuore a Foggia un anziano di 88 anni investito da un monopattino guidato da un 13enne. Scoppia il caso sicurezza in città. blogsicilia.it

Foggia, muore anziano investito da un monopattino: alla guida c’era un ragazzino di 13 anniL’uomo di 88 anni è stato ricoverato in ospedale per una settimana prima del decesso ... msn.com

Un ragazzo di soli 20 anni è morto in un grave incidente stradale. La vittima si chiamava Glauco Igor Prati. - facebook.com facebook

#viabilità incidente sul Gra altezza del km 25,500 in carreggiata interna, chiuse le corsie di marcia e sorpasso. x.com