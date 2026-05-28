Fabio Capello ha commentato il fallimento di Milan e Juventus nella corsa alla Champions League. Ha sottolineato che il Milan non è riuscito a qualificarsi nonostante avesse bisogno solo di un punto contro il Cagliari. Ha anche detto che il Napoli non ha mai vinto due campionati consecutivi in tutta la sua storia, attribuendo questa situazione all’ambiente più che all’allenatore.

Fabio Capello, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del fallimento di Milan e Juventus che non sono riuscite a raggiungere la Champions, specialmente i rossoneri ai quali bastava un punto contro il Cagliari. Inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte. Le parole di Capello su Milan e Juventus. L’ex tecnico ha parlato dell’operato di Max Allegri, ritenuto fallimentare dai rossoneri ma non da Capello, che specifica che il Milan debba ripartire dalla dirigenza: “ Prima di giudicare il suo lavoro o quello eventuale dei nomi che vengono fatti per la sua successione, serve che il Milan costruisca una dirigenza all’altezza “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “Il Napoli nella sua storia non ha mai vinto per due anni di fila, è una questione di ambiente, non di allenatore”

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