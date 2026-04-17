Sabato sera, Jannik Sinner arriverà a Madrid con la possibilità di conquistare il suo quinto titolo consecutivo ai Masters 1000, un risultato mai ottenuto prima da nessuno nel circuito maschile. La vittoria permetterebbe all’italiano di eguagliare un record che resiste da anni, anche se ancora non è certa la sua presenza in finale. La sua partecipazione a Madrid resta incerta fino all’ultimo, mentre si prepara per questa sfida.

Jannik Sinner atterrerà a Madrid sabato sera con l’opportunità di scrivere una pagina inedita nella storia del tennis mondiale. Il numero uno del ranking ATP ha la possibilità di conquistare un record che nessun giocatore, nemmeno il supereroe Novak Djokovic, è mai riuscito a realizzare: vincere cinque Masters 1000 consecutivi. L’incredibile cavalcata primaverile di Sinner, unita al successo di novembre a Parigi-Nanterre, ha portato l’altoatesino a conquistare quattro Masters 1000 di fila. Il torneo di Madrid rappresenta ora l’occasione per superare un traguardo mai raggiunto nella storia del circuito. Djokovic stesso, tra il 2015 e il 2016, aveva vinto Shanghai, Bercy, Indian Wells, Miami e Madrid uno dietro l’altro, ma non aveva giocato a Montecarlo: per questa interruzione, la sua serie non viene considerata valida ai fini del record.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sinner a Madrid per la storia: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila (ma è ancora in dubbio)

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