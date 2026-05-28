Capaccio Paestum ambulanza con targa clonata scoperta dalla Polizia Municipale

Da zon.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia Municipale ha scoperto un'ambulanza che circolava con una targa clonata, identica a quella di un’altra ambulanza. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, e sono state avviate le procedure di denuncia.

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Il mezzo di soccorso circolava con una targa duplicata appartenente a un’altra ambulanza. Scattano sequestro e denuncia. Importante operazione di controllo del territorio a Capaccio Paestum, dove la Polizia Municipale, guidata dal comandante maggiore Antonio Rinaldi, ha individuato un’ambulanza che circolava con una targa clonata. L’episodio è stato accertato nella zona di Capaccio Scalo durante i consueti servizi di polizia stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la targa originale di un altro mezzo di soccorso sarebbe stata riprodotta e applicata sul veicolo fermato nel corso dei controlli. Il sistema per aggirare assicurazione e controlli. 🔗 Leggi su Zon.it

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