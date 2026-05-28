Ambulanza con targa clonata sequestrata dai vigili | scatta la denuncia

Un’ambulanza con targa falsificata è stata fermata e sequestrata dai vigili urbani. L’operazione di controllo del territorio, svolta a Capaccio Paestum, ha portato al blocco del veicolo sospetto. La polizia municipale ha proceduto al sequestro e alla denuncia, dopo aver verificato che la targa utilizzata non corrispondeva ai documenti originali del veicolo.

Un’ambulanza è stata fermata e successivamente sequestrata dalla polizia municipale di Capaccio Paestum nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio, dopo essere stata scoperta in circolazione con una targa clonata. L’intervento è stato effettuato dagli agenti guidati dal comandante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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