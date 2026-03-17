Nella giornata di domenica 15 marzo, la Polizia Locale di Capaccio Paestum ha sequestrato un’area di 3.500 metri quadrati a Cannito, utilizzata come discarica abusiva. Durante l’operazione sono stati denunciati tre persone coinvolte nell’attività illecita. L’intervento si inserisce nelle continue azioni di contrasto ai reati ambientali condotte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai reati ambientali sul territorio. Nella giornata di domenica 15 marzo, il personale della Polizia Locale, ha condotto un’importante operazione che ha portato al sequestro penale di un’area adibita a discarica abusiva. Il sequestro a Cannito. L’intervento è avvenuto in un fondo privato situato in località Cannito. L’area, estesa per circa 3.500 metri quadrati, si trova in una zona collinare interna, lontana dalla strada provinciale, posizione che ne avrebbe favorito l’utilizzo illecito lontano da controlli. All’interno del sito, gli agenti hanno rinvenuto circa 50 metri cubi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, accumulati su un lastrico cementizio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Capaccio Paestum, scoperta discarica abusiva a Cannito: sequestrata area di 3.500 mq, tre denunciati

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