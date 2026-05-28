Caos per strada e caos al pronto soccorso E spunta anche un coltello

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Foligno dopo aver causato scompiglio in strada e al pronto soccorso. Durante l’intervento, si è scoperto che portava un coltello e ha opposto resistenza ai militari, ferendo anche un agente. L’uomo, di origine nigeriana, è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto di armi.

Caos e manette. I carabinieri di Foligno hanno arrestato un 29enne nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ad agente di polizia giudiziaria e porto di armi od oggetti atti a offendere.Secondo la ricostruzione il 29enne ha preso a calci i portoni di alcune abitazioni della città nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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