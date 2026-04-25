Caos al pronto soccorso | lancia sedie e aggredisce i pazienti

Un uomo di 32 anni ha causato scompiglio al pronto soccorso di San Fermo, lanciando sedie e aggredendo i pazienti presenti. L'incidente si è verificato in un momento di tensione all’interno dell’ospedale, con alcune persone coinvolte nelle vicende di violenza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Attualmente si stanno raccogliendo ulteriori dettagli sull’accaduto.

? Cosa sapere Un uomo di 32 anni aggredisce pazienti lanciando sedie al pronto soccorso di San Fermo.. Il soggetto irregolare con precedenti penali è stato denunciato dalla questura di Como.. Un uomo di 32 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver scagliato sedie contro le pareti della sala d’attesa del pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, ferendo la tranquillità dei pazienti ieri pomeriggio. Il caos si è scatenato intorno alle ore 15:00, quando l’individuo, un cittadino algerino senza fissa dimora e irregolare sul territorio, si è presentato presso la struttura sanitaria richiedendo con insistenza la somministrazione di alcuni farmaci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al pronto soccorso: lancia sedie e aggredisce i pazienti Notizie correlate Sedie lanciate e minacce, caos al pronto soccorso del Sant'Anna: denunciato 32enneMomenti di tensione nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, dove un uomo ha dato in escandescenze creando disagi e... Leggi anche: Umbria, caos al pronto soccorso: aggredisce un'infermiera e un medico, arrestata Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sedie lanciate e minacce, caos al pronto soccorso del Sant'Anna: denunciato 32enne; Usb e Cimo, 'intervenire per fermare caos pronto soccorso'; Caos in ospedale, paziente violento prende a calci una dottoressa; Doppio arresto per droga a Trento (con caos al pronto soccorso). Lancia sedie e crea il caos al pronto soccorso del Sant’Anna, denunciato 32enne algerinoSi presenta al pronto soccorso del Sant’Anna e pretende di avere alcuni farmaci. Al rifiuto, diventa aggressivo e violento, scaglia sedie contro il muro ... espansionetv.it Caos in ospedale. Paziente violento prende a calci una dottoressaSerata di follia al pronto soccorso dell’Infermi: arrestato 24enne. Il giovane stava valutando l’inizio di un percorso terapeutico. quando improvvisamente ha perso la testa: sul posto la polizia. ilrestodelcarlino.it Mattarella firma e rimedia al caos della maggioranza x.com Premantura, Croazia Volete scappare dal traffico, dalla routine o dal caos quotidiano Rilassarvi con i vostri pelosi senza ridicole restrizioni di orari o luoghi C'è un posto vicino all' Italia, si chiama Premantura, Croazia, Istria,dove l'acqua è cristallina e nuoti c - facebook.com facebook