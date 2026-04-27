Caos arbitri veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti | la spaccatura dell’AIA! Cosa c’è dietro al caso Rocchi

Negli ultimi giorni si sono verificati intense tensioni tra gli arbitri a causa di decisioni sulla dismissione di alcuni ufficiali senza una comunicazione trasparente. La controversia riguarda in particolare il caso di un ex arbitro coinvolto in accuse interne, che ha suscitato proteste all’interno dell’associazione arbitri. La questione si inserisce in un quadro più ampio di contrasti e divergenze tra i membri dell’organizzazione, che si sono susseguite negli ultimi mesi.

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